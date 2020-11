Diocesi: Cerignola, convegno online sulla Laudato si’. Tra i relatori mons. Renna

Un incontro di approfondimento sul tema “La laicità della ‘Laudato si’”: lo organizzano il Rotary Club di Cerignola-Distretto 2120, in collaborazione con la diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nell’anno del quinto anniversario della pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco. Nel rispetto delle norme previste per il contenimento del coronavirus, l’incontro avrà inizio, questa sera, alle 20.30. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Tra gli interventi in programma, quello di mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi, e di Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana di Roma.