Giornata mondiale poveri: Prato, domani maratona Facebook con testimonianze di vescovo, sindaco, prefetto e sacerdoti

“Stiamo toccando con mano, con viva sofferenza, le conseguenze sul piano economico e sociale della pandemia da Covid-19. Vediamo il lavoro finire, persone senza più il necessario per sostentarsi, solitudine, malattia, isolamento e proviamo un senso di sconforto e di impotenza. Che possiamo fare noi così piccoli e limitati? Preoccupiamoci che a nessuno manchi il necessario e sperimenteremo la provvidenza che non fa mai mancare nulla ai poveri del Signore. Sarà l’opera più importante che potremo compiere in preparazione al Santo Natale”. Così il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, nell’imminenza della quarta Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 15 novembre sul tema “Tendi la tua mano al povero”.

Ad aprire le iniziative promosse dalla Caritas diocesana in preparazione alla Giornata, nella serata di oggi, venerdì 13 novembre, sarà una diretta – con inizio alle 21 – sulla pagina Facebook della Caritas di Prato. Grazie alla collaborazione con la Caritas di Lucca, verrà trasmessa la presentazione dell’enciclica “Fratelli tutti”. Interverranno all’incontro suor Alessandra Smerilli, l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, e la direttrice della Caritas di Lucca, Donatella Turri.

Domani, poi, dalle 10 prenderà il via una lunga maratona Facebook (sempre sulla pagina della Caritas) durante la quale verranno pubblicate diverse testimonianze alternate a momenti di musica e poesia; previsti gli interventi di mons. Nerbini, della direttrice della Caritas di Prato, Idalia Venco, e poi ancora una riflessione del vescovo di Lucca, del sindaco Matteo Biffoni, dell’assessore Flora Leoni, una testimonianza raccontata del prefetto Lucia Volpe. E poi due imprenditori, alcuni sacerdoti pratesi, tra i quali anche qualcuno che ha contratto il Covid-19, medici e operatori sanitari, insegnanti e dirigenti scolastici, operatori della carità, ragazzi e studenti.

Sempre domani dalle 17.30, in duomo verranno recitati i vespri solenni e a seguire verrà celebrata la messa presiede dall’assistente spirituale della Caritas diocesana di Prato, padre Matteo Pedrini (diretta su Tv Prato e in streaming su www.tvprato.it e sulla pagina Facebook della Caritas).