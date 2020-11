“L’urlo della madre che pronuncia il nome di suo figlio, morto nel viaggio che doveva assicurargli il futuro, attraversa la durezza dei nostri cuori, ma non ne scalfisce la impermeabilità”: così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile. “Questa stagione della storia dell’umanità sarà ricordata, per i diversi motivi che l’affliggono, come quella in cui è prevalsa la morale degli scarti umani”, conclude la presidente del Cif.