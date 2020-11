Papa Francesco: Bruni, “conversazione telefonica con Biden”

“Papa Francesco e Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica”. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il colloquio – ricorda Vatican news – segue il saluto dei vescovi statunitensi che, attraverso un messaggio del presidente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo di Los Angeles José H. Gomez, gli hanno rivolto le loro congratulazioni come secondo presidente cattolico del Paese dopo John F. Kennedy. Il presidente eletto – riferiscono organi di stampa americani – ha ringraziato il Papa per le sue congratulazioni e ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo del Santo Padre nel promuovere la pace e la riconciliazione. Biden, inoltre, ha espresso il suo desiderio di “lavorare insieme per prendersi cura degli emarginati e dei poveri, affrontare la crisi del cambiamento climatico e promuovere l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati nelle loro comunità”.