Infanzia e adolescenza: Garlatti nuova garante. De Palo (Forum famiglie), “buon lavoro. Tutela bambini e adolescenti è vera sfida del futuro”

“A nome del Forum delle associazioni familiari auguro buon lavoro a Carla Garlatti, neo-Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, nominata oggi dai presidenti di Camera e Senato. Siamo grati a Filomena Albano per il prezioso lavoro svolto e confidiamo che la nuova presidente possa proseguire l’opera di sostegno alle nuove generazioni, a maggior ragione in un tempo delicato qual è quello in cui ci troviamo a vivere”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in una nota. “È un impegno quotidiano, che impatta in modo forte sulle famiglie – prosegue –. Già il prossimo 20 novembre, 31ª Giornata mondiale per i diritti di infanzia e adolescenza, sarà la prima occasione per rilanciare l’impegno nella tutela di bambini e ragazzi. Una sfida che profuma di futuro”.