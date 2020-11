Giornata mondiale poveri: mons. Cibambo (Caritas Internationalis), “abbiamo bisogno dei poveri quanto loro hanno bisogno di noi”

“Un invito appropriato per tutti noi, in un anno in cui molti di noi si sono chiusi fuori dal mondo per proteggersi dalla pandemia di coronavirus”. Così mons. Pierre Cibambo, assistente ecclesiastico di Caritas Internationalis, definisce la quarta Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica prossima sul tema: “Tendi la tua mano al povero”. “Nonostante le enormi sfide affrontate a livello globale in questo 2020, Caritas ha dimostrato che l’amore non si chiude in sé stesso, né si rifiuta ai poveri e ai più vulnerabili specie in un momento in cui ne hanno un grande bisogno”, scrive mons. Cibambo in un messaggio: “I nostri Pontefici ci hanno ricordato che ‘Caritas è al centro della Chiesa’ e la Giornata mondiale dei poveri è un momento per ricordare e rafforzare la nostra dedizione a mettere i poveri al centro della nostra azione, ad aiutarli e a far sentire la loro voce”. “Noi non ci limitiamo a condividere parte della nostra ricchezza con i poveri, ma riceviamo anche qualcosa da loro”, si precisa nel testo: “In una vera comunità cristiana non ci sono membri che danno e altri che ricevono. Abbiamo bisogno dei poveri tanto quanto loro hanno bisogno di noi. Loro ci sfidano a diventare sempre più veri testimoni di Cristo. Quando incontriamo i poveri, li ascoltiamo e li accompagniamo, e sono loro che ci evangelizzano. I poveri ci invitano ad aprire i nostri cuori e a trasformare la nostra visione ristretta e mondana per vedere Cristo alla loro presenza qui sulla terra”.