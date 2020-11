Giornata mondiale dei poveri: a Gorizia inaugurazione Emporio dell’infanzia e Casa San Francesco. Incontro di preghiera con il vescovo

In occasione della quarta, che si celebrerà domenica 15 novembre, sono due i momenti in programma domani nell’arcidiocesi di Gorizia. Alle ore 10.30 verranno inaugurati l’Emporio dell’infanzia (in via Faiti) e Casa San Francesco (nell’omonima piazza) e diventerà ufficialmente operativo il Fondo “Scrosoppi” destinato ad intervenire a favore di coloro che hanno perso il posto di lavoro o subito un grave danno economico nella propria attività a seguito della crisi economica provocata dalla pandemia. Alle 11.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta dei Padri Cappuccini, si terrà un incontro di preghiera guidato dall’arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli.