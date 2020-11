Giornata mondiale poveri: a Lecce Caritas e Congregazione missionari vincenziani aprono “Il cammino”, cohousing per senza fissa dimora

Caritas diocesana di Lecce e Congregazione dei missionari vincenziani, hanno quasi portato a termine i lavori di ristrutturazione dell’Idria, ex Casa Betania, dove prenderà il via a breve il progetto “Il cammino” della Fondazione Casa della carità di Lecce. Una proposta di cohousing sociale gratuito per i senza fissa dimora, usufruendo di dieci stanze e degli spazi di interazione gestiti autonomamente, dove verranno realizzati laboratori culturali, incontri di supporto motivazionale e corsi di formazione professionale.