Commissione Ue: nuova “agenda per i consumatori” europei. Reynders, “tutela dei diritti e scelte sostenibili”

Bruxelles: la conferenza stampa odierna. I giornalisti lavorano da remoto (foto SIR/European Commission)

“I consumatori europei sono al centro di un cambiamento globale. Le loro azioni possono incidere sulla situazione in maniera significativa. Devono essere in grado di compiere scelte sostenibili ed essere certi che i loro diritti saranno tutelati in ogni circostanza”. Lo afferma Didier Reynders, commissario per la giustizia e i consumatori, nel giorno in cui la Commissione presenta la nuova agenda dei consumatori europei. Essa “introduce – secondo il commissario – misure volte a promuovere una società digitale e verde equa, tenendo conto del fatto che il comportamento dei consumatori oltrepassa i confini dei singoli Stati membri”. Che si tratti di truffe online o di contratti di viaggio annullati, la pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni su molti aspetti della vita dei consumatori: anche per questa la Commissione “continuerà a contrastare le truffe a danno dei consumatori, collaborando con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e intrattenendo un dialogo con le piattaforme e tutti i soggetti interessati”. Inoltre, continuerà a “garantire la tutela dei diritti dei viaggiatori e dei passeggeri dell’Ue in caso di cancellazione del viaggio”. La Commissione svolgerà un’analisi dell’impatto a lungo termine del coronavirus sui modelli di consumo degli europei, che servirà da base per le future iniziative politiche.

La Commissione presenterà le iniziative annunciate oggi e attende “con interesse un dialogo ad ampio raggio” con tutti i soggetti interessati sulle priorità e sulle azioni, nonché sui “metodi di cooperazione per promuovere insieme la protezione dei consumatori nei prossimi anni”.