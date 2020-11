Infanzia: Mani tese, Festival dedicato ai diritti degli studenti e al futuro della scuola

Un, due, tre… Festival! – il diritto di contare è il festival promosso da Mani tese, Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro studi Villa Montesca e Università di Milano-Bicocca, dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e, in particolare, al diritto di tutti gli studenti e le studentesse di partecipare al dibattito sul futuro della scuola. Partito con una serie di eventi preparatori on line, il festival sarà inaugurato con un convegno pubblico in diretta streaming dal titolo “Povertà al plurale: effetti e dimensioni dell’esclusione sociale nell’educazione”, organizzato dalla Fondazione Villa Montesca di Città di Castello, organizzazione di ricerca educativa partner del progetto, che si terrà il 20 novembre alle 14.30 sul sito 123festival.it in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Centrato sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla Dichiarazione Onu del 1989, il Festival intende prendere in considerazione il tema della povertà educativa nelle sue molteplici forme. Grazie a un lavoro preparatorio con le scuole, nell’ambito del progetto “Piccoli che valgono! Metodologie innovative per educare a riconoscersi nella comunità”, le attività del Festival saranno incentrate, in una logica montessoriana, sul punto di vista dei più piccoli. Attraverso una serie di contributi video, saranno loro a fornire sollecitazioni e suggerimenti agli adulti coinvolti: dal mondo della scuola, agli operatori del sistema educativo e di cura dell’infanzia e dell’adolescenza, dai genitori a tutta la comunità educante.