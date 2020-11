Diocesi: Melfi, si conclude la seconda Settimana biblica

È giunta al termine la seconda Settimana biblica diocesana promossa nella diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa per volere del vescovo Ciro Fanelli. Si è trattato, ha spiegato il presule, di “un invito come singoli, comunità, gruppi, associazioni, movimenti, cammini a leggere e meditare la Parola di Dio per viverla. Perché nella dinamica della fede il capire on può mai essere disgiunto dal vivere”. “Le linee pastorali – ha proseguito il vescovo – sono legate a questi due verbi: capire e vivere. Sono le due gambe su cui noi dobbiamo far crescere il nostro essere del Signore”. A partire da lunedì 9 novembre, don Pasquale Basta, don Emilio Salvatore, don Cesare Mariano e padre Tony Leva hanno guidato i fedeli laici e il clero nel cammino formativo. “Nel rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 – si legge nella nota – gli incontri sono stati trasmessi attraverso le piattaforme social della diocesi”.