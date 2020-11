Infanzia e adolescenza: Garlatti nuova garante. Pace (Unicef Italia), “segnale molto positivo, pronti a collaborare”

“Siamo pronti da subito a collaborare insieme per il benessere delle bambine, dei bambini e dei giovani in Italia”. Con queste parole Carmela Pace, vicepresidente di Unicef Italia, si congratula con Carla Garlatti per la nomina, oggi, ad Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Avvenuta a pochi giorni dalle celebrazioni della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, per Pace “la nomina è un segnale molto positivo per il futuro dei bambini e dei giovani nel nostro Paese”. “In un periodo storico come quello attuale, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19 che non ha fatto che mettere ancor più in luce, le disparità esistenti a livello regionale e l’impatto che esse rischiano di avere sui diritti dei bambini e degli adolescenti, è fondamentale una figura istituzionale che presidi i loro diritti, ascolti la loro voce, guardi al loro superiore interesse, promuova il loro benessere e intervenga sulle problematiche che li riguardano”, sottolinea la vicepresidente di Unicef Italia, che rivolge “un sentito ringraziamento ai presidenti del Senato Alberti Casellati e della Camera Fico, per aver accolto l’appello condiviso loro dal caro presidente Francesco Samengo, scomparso pochi giorni fa, a nominare una nuova Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, figura oggi più che mai preziosa per il futuro dei nostri bambini”.