Coronavirus Covid-19: Albania, mons. Frendo ricoverato in ospedale. Altri due vescovi positivi, oltre a preti e religiosi

Mons. George Anthony Frendo, arcivescovo metropolita di Tirana-Durazzo e presidente dei vescovi dell’Albania, è da ieri sera ricoverato all’ospedale di Tirana a causa del Covid-19. A riferirlo al Sir è mons. Gjergj Meta, vescovo di Rehshen e segretario della Conferenza episcopale albanese. “Mons. Frendo – racconta il presule – quasi dieci giorni era stato diagnosticato come positivo al Covid, era in condizioni stabili, si stava riprendendo quando improvvisamente ha avuto problemi respiratori. Allora i medici che hanno monitorato per tutto il tempo, in questi giorni, l’andamento della sua salute hanno disposto che si ricoverasse, ieri sera, all’ospedale di Tirana. Questa notte è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le sue condizioni non sono gravissime, però i medici ritengono sia meglio che si sottoponga alle cure e all’attenzione dei medici e degli infermieri dell’ospedale”. Oltre a mons. Frendo, riferisce mons. Meta, “altri due vescovi sono positivi al Covid, ma non presentano sintomi molto particolari e sono in via di guarigione”. “Abbiamo anche qualche missionario, qualche prete e religioso”, riferisce il segretario della Conferenza episcopale albanese: “Per ora sappiamo che quattro di loro in quarantena e si stanno curando. Un altro religioso, padre Bonaventura, dei Cappuccini, presenta problemi gravi ed è ricoverato anche lui in ospedale”. “Stiamo pregando e seguendo con attenzione tutte le notizie”, assicura Meta.