Diocesi: Caritas Padova, domani assemblea diocesana on line su “La carità nel tempo della fragilità”. Apre i lavori il vescovo Cipolla

“La carità nel tempo della fragilità” è il tema dell’assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali, dei Centri di ascolto vicariali e dei servizi diocesani di Padova in programma domani (ore 10-11.30), esclusivamente in modalità on line con diretta sul canale Youtube della diocesi di Padova.

Il titolo dell’assemblea è il tema che accompagna questo anno pastorale per la diocesi. L’incontro vedrà i saluti del vescovo Claudio Cipolla e l’introduzione del direttore della Caritas diocesana don Luca Facco, quindi un momento di lectio proposta da Elide Siviero, cui seguirà un approfondimento sul tema della fragilità oggi da parte del sociologo Luigi Gui (Università di Trieste). A seguire una tavola rotonda con don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale; Massimo Santinello, esperto in psicologia di comunità (Università di Padova) e don Facco. Sul tavolo l’orizzonte pastorale della diocesi di Padova, il tema del buon vicinato e il progetto del sostegno sociale parrocchiale: impegni che la diocesi sta mettendo in atto in questo tempo segnato dalla pandemia da Covid-19.

Saranno inoltre proposti alcuni video che ripercorrono l’impegno dei volontari Caritas durante il periodo di lockdown della scorsa primavera, e un video contributo frutto del lavoro di alcuni studenti del corso di psicologia di comunità sulle esperienze di azioni gentili verso il vicinato.