Card. Bassetti: Cnal, “continua l’incessante supplica per una rapida guarigione”

“Continuare un’incessante supplica al Padre di ogni Bontà, per una rapida guarigione del card. Gualtiero Bassetti”. È l’impegno ribadito dal Comitato direttivo della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali, riunitosi ieri, a nome di tutto il laicato associato. In una nota, la Cnal esprime al presidente della Cei “gli auguri più filiali e sentiti, e insieme la gratitudine per la vicinanza e il sostegno che ha sempre avuto nei confronti della Consulta e della missione del Laicato e le augura di poter tornare presto al suo servizio pastorale”. “Eminenza – si conclude la nota a firma della segretaria generale della Cnal, Maddalena Pievaioli – desideriamo rivederla presto guarito, con la Sua paternità, al timone della Chiesa italiana”.