Giornata mondiale poveri: Caritas Ugento-S. Maria di Leuca, spesa sospesa. Don Ciardo (direttore), “ognuno ha bisogno di una mano tesa”

In occasione della quarta Giornata mondiale dei poveri (domenica 15 novembre), la Caritas diocesana di Ugento – S. Maria di Leuca promuove diverse iniziative. Anzitutto la recita del rosario in ogni comunità, grazie a un libretto preparato dalla Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali. Dopo la prima esperienza, durante la quale sono stati raccolti e utilizzati circa 15mila euro, tornerà l’iniziativa “Spesa SoSpesa”. Presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, saranno disponibili per i clienti, direttamente alle casse, i buoni da 2 e 5 euro di “Spesa SoSpesa” che saranno utilizzati dal responsabile della Caritas parrocchiale per soddisfare i bisogni primari (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale o della casa) delle famiglie in difficoltà prese in carico dalla comunità. Logo dell’iniziativa “il Pellicano”, simbolo cristiano dell’eucaristia – carità. Attraverso il “Banco delle opere di carità”, attualmente vengono sostenute 1350 famiglie sul territorio diocesano. Da quest’anno saranno circa 45 i prodotti alimentari che il Programma Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) ha assegnato al Banco: tra questi anche olio di oliva, prosciutto, formaggi. Inoltre, la Caritas diocesana destinerà un contributo del fondo 8xmille per interventi caritativi, a ciascuna delle 43 comunità parrocchiali e alla comunità dei padri cappuccini.

Don Lucio Ciardo, direttore della Caritas diocesana, nella lettera inviata ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici in occasione della Giornata, rilancia il messaggio del Papa e conclude: “tendere la mano al povero” non è mai “un atto improvvisato perché dobbiamo prepararci riconoscere la povertà e a sostenere i bisognosi attraverso un allenamento quotidiano che parte dalla consapevolezza che ognuno di noi ha bisogno di una mano tesa”.