Università Lumsa: 26 ottobre inaugurazione anno accademico e conferimento laurea honoris causa a Liliana Segre

Il 26 ottobre, 81° anniversario della fondazione dell’Ateneo, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021 dell’Università Lumsa. Nell’occasione sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni internazionali alla senatrice Liliana Segre “per i suoi meriti culturali e per l’impegno profuso nella testimonianza e nella difesa dei diritti umani”. La cerimonia, si legge in una nota dell’ateneo, “si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Cda dell’Università Lumsa, il card. Giovanni Lajolo, e proseguirà con la relazione sulle attività svolte dall’Ateneo nell’anno accademico appena concluso, a cura del rettore Francesco Bonini”. A margine del conferimento della laurea magistrale ad honorem, Monica Lugato, ordinario di Diritto internazionale, terrà una “laudatio”, illustrando i meriti della senatrice nonché le motivazioni di tale onorificenza. Interverrà quindi la stessa senatrice, in collegamento dalla sua abitazione di Milano, per pronunciare una lectio magistralis. A chiudere la cerimonia sarà Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della ricerca. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook e nel canale YouTube dell’Università Lumsa.