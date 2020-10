Comuni: Fico, “occorre da parte dello Stato un grande investimento progettuale, finanziario e culturale”

Occorre “un grande investimento dello Stato a supporto dei Comuni” che incida “sulla formazione, sulle assunzioni, sulla capacità di progettazione, sull’analisi del bilancio per salvaguardare gli interessi dei cittadini. Credo che un grande investimento progettuale, finanziario e culturale vada fatto sui Comuni”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo in videocollegamento alla presentazione del Rapporto sui Comuni dell’Università Ca’ Foscari.

La terza carica dello Stato ha ricordato il suo impegno per “far comprendere sempre più l’importanza e soprattutto la centralità democratica che i Comuni hanno”. “Non si può pensare di migliorare o ristrutturare il Paese – ha proseguito – se non si mettono al centro anche e soprattutto i Comuni che sono gli Enti che danno i servizi di prossimità alle persone, dai servizi sociali al trasporto pubblico e agli asili nido” aspetti per i quali “possiamo dire che un cittadino vive bene nella propria città”. “Se un cittadino può usufruire di servizi all’avanguardia e buoni” allora è possibile “ricostituire quel rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni”. Per Fico, “dobbiamo riuscire a far sì che anche i Comuni del Sud possano ripartire nel migliore dei modi perché significa trainare non solo la fiducia e l’economia italiana ma anche ridare slancio ad una parte del Paese che può crescere in modo costante – penso a città come Napoli e Roma – trascinando tutto il Paese”.