Diocesi: Torino, il 24 ottobre ordinazione diaconale di tre seminaristi

Sono tre gli studenti del seminario maggiore di Torino, di cui due appartenenti anche alla Fraternità della Speranza del Sermig, che domani, 24 ottobre, verranno ordinati diaconi dall’arcivescovo Cesare Nosiglia. Il rito sarà celebrato nella cattedrale di San Massimo, alle 10. I tre futuri diaconi sono “tre uomini adulti che giungono a questa tappa importante della loro vita da luoghi e da storie diverse”, spiega don Ferruccio Ceragioli, direttore del seminario maggiore di Torino. Eduard Blaj, ha quarant’anni e viene dalla Romania, ma da molti anni è in Italia. Paolo Miotti, ha trentasei anni ed è originario di Sandrigo in provincia di Vicenza, e da circa quindici anni appartiene ai consacrati del Sermig. Marco Vitale, infine, ha 47 anni e viene da Cremona; anche lui è membro della fraternità del Sermig e da quindici anni vive all’Arsenale della Speranza a San Paolo del Brasile. “Ringraziamo il Signore per questi tre nuovi diaconi con le loro belle storie e accompagniamoli con la preghiera in questo momento e nella nuova vita del ministero che stanno per cominciare”, conclude don Ceragioli.