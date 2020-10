Tv2000: da lunedì due nuovi programmi nel palinsesto. Morgante (direttore), “risposta concreta e di supporto a telespettatori”

“Importanti novità nel palinsesto di Tv2000 (canale 28 Dt e 157 Sky). Al via due nuovi programmi a servizio di consumatori e quanti sono interessati ai temi della fede”. Lo afferma in una nota diffusa oggi Tv2000 in cui si comunica che “a partire dal 26 ottobre, dal lunedì al venerdì, la programmazione dell’emittente Cei si arricchisce: alle 10.30 va in onda ‘Vediamoci chiaro’, che si propone di supportare e tutelare i cittadini e di suggerire soluzioni ai piccoli e ai grandi problemi delle famiglie, e alle 19.35 ‘Le parole della fede’, che partendo dal catechismo della Chiesa cattolica e dall’esperienza cristiana apre il dialogo tra vita e Vangelo, con testimoni e teologi”. “Nel tempo che stiamo vivendo – dichiara Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000 – abbiamo ritenuto fosse necessaria una risposta concreta e di supporto ai telespettatori. I due programmi hanno scelte narrative differenti a sostegno di tutti, sia da un punto di vista sociale che spirituale. Nel clima di timore e incertezza causato dal coronavirus, abbiamo rafforzato la nostra attenzione verso chi sceglie il canale 28 come punto di riferimento”. “Ecco che – prosegue Morgante – ‘Vediamoci chiaro’ in onda la mattina, è uno sportello per i consumatori, per aiutarli ad orientarsi quotidianamente nel mondo dell’economia, della sanità, delle pensioni, della burocrazia e nella società. ‘Le parole della fede’ è, invece, un momento preserale di profonda riflessione, dedicato soprattutto agli adulti, con risposte e dialoghi concreti in merito alla fede e alla vita vissuta in Cristo e secondo il Vangelo”.