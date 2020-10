Diocesi: Trapani, dal 27 ottobre ripartirà la scuola teologica. Corsi ridotti per la pandemia

Ripartiranno, martedì 27 ottobre, nel rispetto delle misure sanitarie anti Covid-19, i corsi della scuola teologica-pastorale “Una casa per narrare” dedicata a tutti gli adulti che vogliono approfondire i temi della fede. I corsi – il primo e il secondo anno – partiranno solo nelle sedi di Trapani ed Alcamo, mentre un corso già avviato per i fedeli delle frazioni del Trapanese continuerà il secondo anno nella frazione di Palma. “L’attuale stagione ci spinge a ripensare la nostra pastorale catechistica, liturgica e caritativa; la sosta di un anno ci aiuterà a rilanciare i percorsi specialistici di terzo anno”, spiega il direttore don Fabio Pizzitola. Nelle due sedi di primo anno sono massimo 12 gli iscritti per sede.

In particolare, il primo anno del biennio partirà in due vicariati, a Trapani, nel Seminario, alle 18.30, e ad Alcamo, a San Giuseppe, alle 18.30. Il secondo anno del biennio proseguirà in tre vicariati: Trapani (in Seminario, alle 19.30), a Palma (a San Giuseppe, alle 18.30), ad Alcamo (a San Giuseppe, alle 18.30). L’iscrizione alla Scuola Teologica pastorale avviene attraverso presentazione dei parroci. I moduli, scaricabili dal sito della diocesi, vanno compilati e fatti pervenire in segreteria a Trapani, in Seminario, entro oggi, venerdì 23 ottobre.