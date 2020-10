Ambiente: Greenaccord, due incontri per riflettere su “una nuova visione politica alla luce della Laudato si'”

Oggi pomeriggio e domani Greenaccord e l’Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale propongono una riflessione a partire dalla Laudato si’. Oggi, a Roma, nella Sala Paolo VI, a Largo Minervini 3, dalle 15.30 alle 19.30, il primo appuntamento. “L’agenda ambientale interroga la politica. Un progetto politico alla luce della Laudato si’?” è il tema dell’incontro, presieduto dal presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, a cui interverranno Giacomo Costa, direttore di Aggiornamenti sociali, il sociologo e saggista Renato Mannheimer, Enrico Giovannini, portavoce di Asvis e docente all’Università Tor Vergata, Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Cecilia Costa, docente di Sociologia all’Università Roma Tre, Ernesto Preziosi, già vicepresidente nazionale Azione Cattolica, e Gianni La Bella del coordinamento nazionale di Demos. Le conclusioni saranno a cura di Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord.

Domani l’appuntamento è a Montefiascone (Vt), presso l’Istituto universitario Progetto Uomo, in via Cardinal Salotti 1, e il tema al centro della riflessione “Una nuova visione politica secondo la Laudato si'”. All’incontro, presieduto da mons. Fabio Fabene, presidente dell’Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, parteciperanno Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, le giornaliste Elisabetta Guidobaldi e Christiana Ruggeri, Stefano Masini, responsabile per l’Ambiente di Coldiretti, il giornalista e divulgatore Marco Gisotti, Alessia Ardesi, responsabile dei Rapporti istituzionali per World Food Programme.

“L’enciclica Laudato si’ rappresenta il testo più citato nei consessi nazionali e internazionali dove si discute di temi ambientali – afferma Alfonso Cauteruccio -. Gli stessi scienziati vi fanno spesso riferimento. Molti però si limitano a coglierne gli aspetti ideali tralasciando quelli concreti e operativi. La domanda da porsi è se la cura della casa comune possa diventare una lente attraverso cui leggere la società e l’azione politica”. Per Greenaccord onlus, che dal 2003 si occupa di temi ambientali ed ecologia integrale, si tratta di “attuare la ‘conversione ecologica’ di cui parla Papa Francesco per modificare profondamente la direzione del procedere dell’umanità, adottando criteri di giustizia sociale e giustizia ambientale. Ma tutto ciò passa attraverso un’azione politica e un impegno che vadano oltre i limiti dei tempi e delle decisioni a cui siamo abituati, per poter guardare al futuro con più serenità”.