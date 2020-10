Musica: Firenze, a Santa Croce continua la rassegna dei concerti nel cenacolo

Continua la rassegna di concerti dell’Opera di Santa Croce di Firenze, nell’ambito dell’iniziativa Musica per Santa Croce, promossa assieme all’Orchestra della Toscana. Si tratta di un programma di concerti gratuiti che si tengono nel cenacolo del complesso monumentale. Il prossimo appuntamento è per domenica 25 ottobre, alle 12, con Stefano Zanobini alla viola e Andrea Landi al violoncello che eseguiranno il Duo “con due paia di occhiali obbligati” di Ludwig van Beethoven e le sonate per viola e basso di Luigi Boccherini e Alessandro Rolla.

Il progetto con Musica per Santa Croce prosegue fino a dicembre. Domenica 29 novembre si esibirà il quartetto d’archi Ort Florentia composto da Virginia Ceri, Paolo Gaiani, Stefano Zanobini e Luca Provenzani con musiche di Luigi Boccherini e Astor Piazzolla. Infine domenica 27 dicembre l’Ensemble dell’Ort eseguirà Settimino op.20 di Ludwig van Beethoven. I concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, determinati dalle norme attualmente in vigore per il distanziamento fisico.

Anche attraverso questa iniziativa, si legge in una nota, “l’Opera di Santa Croce conferma il suo impegno a sostegno della vita e delle attività del quartiere, in stretta collaborazione con le istituzioni culturali e gli operatori economici e turistici di prossimità. Tutte le iniziative si inseriscono nel quadro delle attività condivise con la Comunità dei Frati Minori conventuali per fare di Santa Croce un luogo attivo nel sostenere la ripresa della città”.