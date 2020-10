Giovanni Paolo I: Lev, una collana ad hoc dedicata alla sua vita

La Libreria Editrice Vaticana (Lev) dedica una collana ad hoc a Giovanni Paolo I e agli studi sulla sua opera in collaborazione con la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. La nuova collezione di testi, nata con lo scopo di approfondire la figura e il magistero di Papa Luciani, è aperta dalla ristampa della biografia ufficiale “Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis” a firma di Stefania Falasca, Davide Fiocco e Mauro Velati e dalla riedizione di “Papa Luciani. Cronaca di una morte” di Stefania Falasca.

Il primo volume, si legge in una nota della Lev, “è frutto del decennale e meticoloso lavoro di ricerca storico archivistica compiuto grazie all’apertura della causa di canonizzazione del Pontefice e diretto da Stefania Falasca, vicepostulatrice della causa, che presenta in modo scientifico l’intero tracciato biografico di Albino Luciani”. La prefazione del card. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il clero e postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I, offre un focus sui contenuti del volume e sulla metodologia usata: “Riprende – scrive il postulatore della causa – il IV volume della Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis del Papa di origini bellunesi, volume di oltre mille pagine, che comprende la biographia ex documentis e la bibliografia generale”. Queste pagine, aggiunge il card. Stella, “costituiscono il tentativo di restituire completezza a un itinerario umano, religioso e culturale, facendo emergere il tesoro di una dignità sapienziale, quella di un sacerdote, vescovo, patriarca e infine Successore di Pietro e della sua cultura biblica, patristica, dogmatica, morale, storica umanistica, quella di un apostolo del Concilio che egli ha incarnato naturaliter et simpliciter, unendo in felice e geniale sintesi nova et vetera”.

Il secondo volume si apre con la prefazione del card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che evidenzia: “Albino Luciani, prete, vescovo, patriarca e poi Successore di Pietro è stato e rimane un punto di imprescindibile riferimento nella storia della Chiesa italiana e universale”. La ricerca condensata in questo libro, che mira “a ripercorrere le ultime ore di vita del pontefice veneto sulla base della documentazione acquisita e delle fonti orali disponibili, è stata condotta – osserva il porporato – secondo criteri storico-critici, attraverso il riscontro documentale e il confronto asciutto e puntuale delle prove testimoniali. Viene così fatta luce sull’epilogo della vita di Papa Luciani, vengono finalmente chiariti quei punti rimasti nel limbo, amplificati e travisati nelle ricostruzioni noir e anche da parte di chi ha smentito l’ipotesi del complotto”.