Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “epidemia in rapido peggioramento, necessario prendere misure”. Rt nazionale a 1,5

In Italia “l’epidemia è in rapido peggioramento”. “Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l’attuazione delle altre misure già previste nel piano ‘Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale’”. È quanto si legge report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 12-18 ottobre 2020. Si continua a osservare un forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni a 146,18 per 100.000 abitanti (periodo 5/10-18/10) (vs di 75 per 100.000 abitanti nel periodo 28/9-11/10). Nello stesso periodo, il numero di casi sintomatici è passato da 15.189 (periodo 28/9-11/10) a 27.114 (periodo 5/10-18/10).

“L’aumento di casi – viene spiegato – è diffuso in tutto il Paese, con tutte le Regioni/PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. Questa settimana, soltanto uno su quattro dei casi è stato rilevato attraverso attività di tracciamento di contatti, mentre il 31,7% è stato rilevato attraverso la comparsa dei sintomi”. Scende anche la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di screening (25,8% vs 31.1% della settimana precedente). Nel 16,9% dei casi non è stato riportato l’accertamento diagnostico.

Nel periodo 1-14 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,50. Le Regioni/PPAA con un Rt maggiore o uguale a 1 questa settimana sono: Valle d’Aosta (2,37), Piemonte (1,83), Provincia Autonoma di Bolzano (1,8), Umbria (1,69), Lombardia (1,64), Veneto (1,54), Emilia-Romagna e Puglia (1,52), Toscana (1,51), Abruzzo (1,5), Marche (1,47), Liguria (1,46), Campania e Molise (1,45), Lazio e Friuli-Venezia Giulia (1,38), Calabria (1,29), Sicilia (1,28), Provincia Autonoma di Trento (1,26), Sardegna (1,16).