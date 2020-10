Diocesi: Carpi, domani sera in cattedrale la veglia missionaria con mons. Corazza

Si terrà domani, sabato 24 ottobre, alle 21, nella cattedrale di Carpi, la veglia missionaria, dal tema “Tessitori di fraternità”, organizzata dalla diocesi in occasione del mese di ottobre dedicato alle missioni e dopo la Giornata missionaria mondiale, celebratasi domenica scorsa. A presiedere la celebrazione sarà mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Previsto l’intervento in video dell’amministratore apostolico della diocesi di Carpi, mons. Erio Castellucci. Sarà presentata, dal nipote Andrea Saletti, la testimonianza di Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese, assassinata il 5 ottobre 2003 in Somalia, “Una donna che ha fatto rifiorire il deserto”. “Di recente, con la Commissione missionaria diocesana di Carpi abbiamo condiviso la bellissima serata che la diocesi di Forlì ha realizzato per approfondire la figura di Annalena Tonelli – spiega don Antonio Dotti, direttore del Centro missionario -. Parlandone, poi, insieme, abbiamo convenuto come la sua fosse la testimonianza autentica, che cercavamo da proporre, di chi parte per la missione facendo unicamente la volontà del Signore, al servizio degli ultimi. Inoltre, ci siamo accorti – aggiunge – che siamo ‘in debito’ con la diocesi di Forlì perché è la Chiesa che ha generato e formato il nostro amministratore apostolico, mons. Castellucci”.

Intanto, è allestito in corso Fanti 5, a Carpi, il mercatino organizzato dalle Animatrici missionarie. Il ricavato servirà a sostenere l’opera svolta dai missionari diocesani nel mondo.