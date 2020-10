Diocesi: Siracusa, posti limitati per l’ordinazione episcopale di mons. Lomanto

“La recrudescenza della pandemia in atto da mesi, con una particolare accentuazione della diffusione del virus in questi giorni, ci costringe a ridimensionare in maniera significativa il numero dei partecipanti alla celebrazione dell’ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo eletto di Siracusa, nonostante gli inviti già estesi”. Lo scrive in una lettera il vicario generale della diocesi di Siracusa, mons. Sebastiano Amenta, riferendosi al rito che si svolgerà domani nel santuario Madonna delle lacrime. Molti degli inviti sono stati annullati, mentre è stato ridotto a un rappresentante solo il numero dei laici per parrocchia. Escluse invece le rappresentanze delle singole aggregazioni laicali.

L’arcidiocesi di Siracusa ha predisposto una diretta dell’ordinazione episcopale, che prenderà il via alle 15.40, sul proprio sito ufficiale, sul canale You Tube (Arcidiocesi di Siracusa), sulla pagina Facebook (Arcidiocesi di Siracusa). Si collegheranno per ritrasmettere la diretta le emittenti televisive: Medical Excellence (canale 86), Teleuno Tris (canale 172), Video 66 (canale 286), WL TV (canale 652). Inoltre, sarà trasmessa la diretta sulle pagine You Tube: Radio Una Voce Vicina, Lacrime d’Amore, Kairos.