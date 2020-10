Paesi Bassi: giacche a vento che diventano sacchi a peli, il dono dell’imprenditore Timmer ai senzatetto

Si chiamano “sheltersuit” (tute da riparo) e sono giacche a vento di materiale caldissimo che possono diventare sacchi a pelo, altrettanto caldi e impermeabili. Li ha inventati nel 2014 Bas Timmer, che oggi ha 30 anni; li produce con gli avanzi e gli scarti delle industrie tessili; li fa cucire da rifugiati siriani o persone che vivono ai margini della società e attraverso il lavoro ritrovano il loro posto.

A Enschede, nei Paesi Bassi, ne ha prodotti fino ad ora oltre 12mila, riciclando 21 tonnellate di stoffa e creando 112 posti di lavoro. Negli anni ne ha distribuiti ai senzatetto dei Paesi Bassi, ma anche in giro per l’Europa, a Berlino, Edimburgo, ai piccoli del campo di Lesbo. Bas ha studiato all’accademia di moda Roc van Twente. Ha elaborato questa idea dopo che il padre di un suo amico, che viveva per strada, è morto di ipotermia. L’attività si regge su donazioni e contributi. Bas è stato nominato dalla rivista americana Time tra i “10 leader della prossima generazione” per il 2020.