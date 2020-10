Poliomielite: più del 90% della popolazione mondiale è libero dal rischio di infezione. Stefanelli (Iss), “mai abbassare la guardia”

“In un periodo come quello attuale in cui la pandemia da coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario occorre più che mai non abbassare la guardia e mantenere attivi, e se possibile, potenziare i servizi vaccinali, per garantire le adeguate coperture immunitarie e tutti i sistemi di sorveglianza per un attento monitoraggio per una possibile reintroduzione di poliovirus nel nostro Paese”. Lo afferma Paola Stefanelli, responsabile del Centro dell’Oms per polio presso l’Istituto superiore di sanità, alla vigilia della Giornata mondiale di lotta alla poliomelite. “Attualmente più del 90% della popolazione mondiale è libero dal rischio di infezione. Rimangono solo due Paesi, Afghanistan e Pakistan, in cui solo il poliovirus di tipo 1 continua a circolare endemicamente”, si legge in una nota pubblicata dall’Iss.

“Per raggiungere l’obiettivo della definitiva sconfitta del poliovirus restano due importanti sfide: continuare le campagne di vaccinazione, non solo nei Paesi in cui il virus continua a circolare, ma anche nelle aree dichiarate polio free; e continuare a monitorare la circolazione del virus attraverso la Sorveglianza delle Paralisi flaccide acute, la ricerca del virus nelle acque reflue e la Sorveglianza degli Enterovirus”.