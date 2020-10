Coronavirus Covid-19: Conte, “preoccupazione per l’aumento dei contagi”. “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato”

“Condivido la crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni in tutta Europa e ovviamente anche in Italia. Siamo ancora dentro la pandemia. Dobbiamo tenere l’attenzione altissima”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un videomessaggio in occasione del XI edizione del Festival del lavoro.

“Forti dell’esperienza della scorsa primavera, dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici”, ha proseguito il premier, confermando che “dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Per far questo dobbiamo rimanere vigili, prudenti, pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento ove fosse necessario”. “Siamo perfettamente consapevoli delle grandi difficoltà che stanno attraversando le aziende, i lavoratori, in particolare quelli autonomi, i liberi professionisti”, ha assicurato Conte: “Siamo perfettamente a conoscenza degli enormi sforzi che sono stati fatti per adeguare e riorganizzare i tempi e gli spazi dei luoghi di lavoro. L’esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio, più incisivamente, il tessuto produttivo del Paese”.