Povertà educativa: Ministero Istruzione e Forum Terzo Settore, un protocollo per contrastare le disuguaglianze e la dispersione scolastica

Siglato il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Forum nazionale del Terzo Settore. “Un accordo triennale per dare vita ad interventi di contrasto alla povertà educativa dei giovani, fondato sui valori della solidarietà sociale, della partecipazione, del volontariato e dell’educazione alla cittadinanza attiva”, spiega una nota.

La collaborazione fra Ministero e Forum porterà a realizzare “progetti educativi nelle aree maggiormente svantaggiate da un punto di vista economico e sociale e dove è maggiore il tasso di dispersione scolastica, per offrire opportunità formative ed educative a bambini e ragazzi, con un particolare riferimento all’inclusione degli alunni con disabilità”. L’accordo prevede inoltre attività formative per il personale operante nel contesto scolastico.

“Questo accordo rappresenta il consolidamento delle esperienze già avviate tra le scuole e le organizzazioni di Terzo settore e questa collaborazione strategica – dichiara la portavoce del Forum, Claudia Fiaschi – è il riconoscimento del ruolo che svolge il Terzo settore per la formazione e l’educazione formale e informale, in sussidiarietà con le principali agenzie formative, famiglia e scuola”. Secondo Fiaschi “l’apertura di uno spazio di coprogrammazione e collaborazione strutturale tra Ministero e Terzo settore rappresenta un passaggio ulteriore e decisivo per promuovere iniziative volte al superamento delle diseguaglianze nell’accesso a servizi, alle esperienze e alle opportunità”.

Tra le azioni previste dal protocollo, l’impegno ad operare per favorire la diffusione e la partecipazione di insegnanti, operatori scolastici, studenti e genitori ai progetti educativi realizzati in collaborazione tra i due soggetti, la promozione di processi di integrazione, la costituzione di partenariati tra gli istituti scolastici e il Forum nazionale del Terzo Settore, a livello territoriale e anche in nell‘ottica della progettazione europea.