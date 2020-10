Diocesi: Caritas Catania, il 24 ottobre l’inaugurazione di bagni e docce all’Help Center

Si terrà sabato 24 ottobre, alle 10, all’Help Center della stazione centrale di Catania, la cerimonia di inaugurazione dei locali per “bagni e docce”. I due immobili, concessi in comodato d’uso dall’amministrazione comunale di Catania alla Caritas diocesana, sono stati ristrutturati grazie alle donazioni dei catanesi e ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Consentiranno di ampliare l’offerta dei servizi alla persona da parte dell’organismo diocesano con docce, bagni e barbiere. Nei nuovi locali saranno trasferite altre attività già avviate nella struttura dell’Help Center, come il corso base della lingua italiana per stranieri, il servizio guardaroba e l’assistenza legale. In seguito alle disposizioni anti Covid volte a prevenire il contagio, la Caritas diocesana, in accordo con l’arcidiocesi di Catania, ha disposto che la cerimonia di inaugurazione si terrà in presenza dei soli rappresentanti istituzionali e di un numero limitato di referenti del Terzo settore che compongono la rete dell’organismo diocesano. Coloro che non potranno essere presenti, potranno seguire la diretta dell’evento sui canali social della Caritas diocesana oppure rivedere successivamente alcuni momenti dell’inaugurazione sul sito ufficiale.