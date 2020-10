Commemorazione defunti: mons. Mansi (Andria), “no alle Messe nelle cappelle delle arciconfraternite”

“Quest’anno, per motivi contingenti dovuti all’attuale situazione nazionale della pandemia, non sarà possibile celebrare le sante Messe nelle cappelle delle arciconfraternite, il 2 novembre prossimo e durante tutto l’ottavario”. Lo comunica il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, con una lettera rivolta ai sacerdoti e ai fedeli, in prossimità della commemorazione dei fedeli defunti. Una scelta adottata alla luce del fatto che “non sarà possibile mantenere il necessario distanziamento fisico previsto dalle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19”. “Vi chiedo pertanto di invitare i fedeli a partecipare alla Messa nelle proprie parrocchie sia il 2 novembre, sia durante tutto l’ottavario – scrive il presule -, sempre nel rispetto delle norme stabilite per le celebrazioni nelle chiese. Sono possibili i pellegrinaggi al cimitero con la partecipazione di un massimo di 30 persone, nel rispetto del distanziamento e forniti di mascherina”.

Infine, il vescovo ricorda che “la tradizione della Chiesa ha sempre esortato a pregare per i defunti, in particolare offrendo per essi la celebrazione eucaristica”.