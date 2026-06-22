Società: Napoli, domani la presentazione del volume “La città giusta. Scritti su esclusione e comunità” di don Luigi Di Liegro

Domani, martedì 23 giugno, alle 17.30, nel Salone del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini (accesso dal cortile dell’Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina 41, Napoli) sarà presentato il volume “La città giusta. Scritti su esclusione e comunità” di don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma.

Pubblicato il 18 novembre 2025 per le Edizioni Lavoro e curato da Pierciro Galeone e Alessandro Romelli, con prefazione del card. Baldassarre Reina, il libro raccoglie testi che testimoniano la visione profetica di don Di Liegro sulla giustizia sociale, sulla partecipazione democratica e sul ruolo delle comunità nel contrasto a ogni forma di esclusione. Un’eredità che continua a interpellare la coscienza civile ed ecclesiale e che trova nella città di Napoli un terreno di sorprendente attualità.

L’incontro, moderato dal giornalista Cristiano Marco Giulio Faranna, si aprirà con i saluti di Giovanni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, di don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, e di padre Sandro Barlone sj, presidente della Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro Ets.

Interverranno come discussant Pierciro Galeone, curatore del volume e vicepresidente della Fondazione internazionale don Luigi Di Liegro Ets; suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana di Napoli; don Doriano Vincenzo De Luca, parroco e giornalista; e Marco Rossi, referente della Comunità di Sant’Egidio per Napoli e la Campania.

L’appuntamento offrirà un’occasione di approfondimento e di memoria su uno dei protagonisti della vita sociale ed ecclesiale del nostro tempo, capace di coniugare l’impegno per gli ultimi con una lettura lucida e anticipatrice delle dinamiche della città.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro in collaborazione con l’Arciconfraternita dei Pellegrini.

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