Repubblica Dominicana: vescovi esprimono preoccupazione per azioni presentate al Tribunale costituzionale per la legalizzazione dell’aborto

“Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per le iniziative che si stanno promuovendo dinanzi al Tribunale Costituzionale, con l’evidente scopo che tale alta istanza disconosca i diritti fondamentali della vita e della famiglia, consacrati nella Costituzione della Repubblica”. Lo scrive la Conferenza episcopale dominicana (Ced), in una nota pervenuta al Sir, in seguito a un’azione legale intrapresa di fronte al Tribunale costituzionale, per impugnare alcuni articoli del nuovo codice penale che sta per entrare in vigore, e depenalizzare l’aborto in caso di pericolo di vita per la madre, malformazioni fetali e gravidanza provocata da violenza sessuale. La Repubblica Dominicana è una delle poche Nazioni al mondo in cui l’aborto volontario è, in ogni circostanza, illegale.
Proseguono i vescovi. Gli attacchi ai diritti della vita e della famiglia, “com’è noto, vengono lanciati da decenni, e in tutte le occasioni, sia il legislatore costituente sia quello ordinario, interpretando i valori e gli interessi permanenti del popolo dominicano, li hanno respinti in modo sostenuto, riconoscendo la dignità innata della vita umana fin dal concepimento, e l’importanza di preservare la famiglia come fondamento della nazione. Pretendere che il Tribunale Costituzionale non rispetti o sovverta con una sentenza interpretativa la Costituzione, di cui è il supremo garante, costituisce un’azione audace e ad alto rischio contro l’ordine costituzionale e istituzionale”. Concludono i vescovi: “Salutiamo con favore il fatto che il Ministero Pubblico e entrambe le Camere del Congresso nazionale abbiano respinto dinanzi al Tribunale Costituzionale le pretese di varie organizzazioni e persone, con il sostegno di entità internazionali, di disconoscere i diritti consegnati nella Costituzione”. Apprezzamento anche per le manifestazioni di associazioni “pro life” davanti al Tribunale costituzionale.
Repubblica Dominicana: vescovi esprimono preoccupazione per azioni presentate al Tribunale costituzionale per la legalizzazione dell’aborto
“Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per le iniziative che si stanno promuovendo dinanzi al Tribunale Costituzionale, con l’evidente scopo che tale alta istanza disconosca i diritti fondamentali della vita e della famiglia, consacrati nella Costituzione della Repubblica”. Lo scrive la Conferenza episcopale dominicana (Ced), in una nota pervenuta al Sir, in seguito a un’azione legale intrapresa di fronte al Tribunale costituzionale, per impugnare alcuni articoli del nuovo codice penale che sta per entrare in vigore, e depenalizzare l’aborto in caso di pericolo di vita per la madre, malformazioni fetali e gravidanza provocata da violenza sessuale. La Repubblica Dominicana è una delle poche Nazioni al mondo in cui l’aborto volontario è, in ogni circostanza, illegale.