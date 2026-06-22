Diocesi: Asti, domani a Ferrere la Giornata degli oratori sulle orme di Rita Levi-Montalcini

“Un sogno al microscopio”. È il titolo scelto per la Giornata diocesana degli oratori che si terrà martedì 23 giugno a Ferrere. Le attività cominceranno alle 9.30 con l’accoglienza, la preghiera e i saluti istituzionali. Dopo il pranzo, i vari oratori saranno impegnati in giochi a tappe fino alla conclusione della giornata prevista per le 16. L’evento sarà l’occasione per festeggiare il centenario della chiesa parrocchiale consacrata nel 1926. La giornata, organizzata dalla Pastorale giovanile di Asti in collaborazione con il Comune di Ferrere, sarà incentrata sul rapporto tra scienza e fede con uno sguardo all’esperienza del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini che a Ferrere trascorreva il periodo delle vacanze estive quando era ragazza e che, nel racconto che sarà donato alle parrocchie partecipanti, troverà la testimonianza della nipote Piera come momento di esperienza ancora viva di una donna che ha cambiato la ricerca scientifica.

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