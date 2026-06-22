Leone XIV: il programma del Concistoro straordinario del 26-27 giugno 2026

(Foto Vatican Media/SIR)

Si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno il Concistoro straordinario convocato da Leone XIV, con i lavori articolati in quattro sessioni. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, pubblicando il calendario dei lavori. Il 26 giugno, alle 7.30, il Papa presiederà la messa nella Basilica di San Pietro; alle 9.30, nell’Aula Paolo VI, aprirà i lavori con un intervento introduttivo, dopo il saluto del card. Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. La prima sessione, sul tema “In quale mondo siamo chiamati ad annunciare il Vangelo?”, prevede una meditazione biblica del card. Grzegorz Ryś e lavori di gruppo. Nel pomeriggio, la seconda sessione sarà dedicata al tema “La cultura della potenza e la civiltà dell’amore”, introdotta dal card. Víctor Manuel Fernández a partire dal capitolo V dell’enciclica “Magnifica humanitas”. Il 27 giugno, la messa delle 7.30 in Basilica di San Pietro sarà presieduta dal card. Giovanni Battista Re. La terza sessione affronterà il tema “Costruire nel bene: i cantieri del nostro tempo”, introdotta dal card. Stephen Brislin; la quarta sessione, all’Aula nuova del Sinodo, sarà dedicata al cammino di attuazione del Sinodo, con introduzione del card. Mario Grech e un dialogo con il Santo Padre, seguito dal Te Deum. Il 29 giugno, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, è in programma la messa alle 9.30 nella Basilica di San Pietro.