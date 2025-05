Solidarietà: Protezione civile, l’Italia accoglie 14 bambini palestinesi di Gaza

Foto WFP/SIR

Quattordici minori palestinesi che necessitano di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a Gaza saranno trasferiti in Italia, grazie al coordinamento del Dipartimento della protezione Civile, su due velivoli C-130J dell’Aeronautica Militare. Lo rende noto la Protezione civile in una nota. La missione MedEvac – Medical Evacuation è realizzata nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile, attivato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso la Cross – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario – di Pistoia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute, sanità regionali, Ministero della Difesa, Covi, Aeronautica Militare e le Prefetture interessate all’accoglienza dei pazienti e degli accompagnatori. Sono stati determinanti il sostegno delle ambasciate d’Italia al Cairo e a Tel Aviv, oltre allo sforzo congiunto di tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile che ha consentito la realizzazione dell’evacuazione medica nel giro di pochi giorni. A bordo, insieme ai piccoli pazienti, al personale sanitario e ai volontari, sono presenti anche 33 accompagnatori e funzionari del Dipartimento. I mezzi aerei dell’Aeronautica Militare decolleranno questa mattina e rientreranno in Italia nella notte di domani da Eliat-Ramon, in Israele. Ad accogliere i pazienti saranno le aziende ospedaliere delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. L’operazione si aggiunge alle azioni umanitarie a sostegno della popolazione civile di Gaza già intraprese dall’Italia, con oltre 550 cittadini palestinesi evacuati, tra cui congiunti di cittadini italiani e minori bisognosi di assistenza medica.