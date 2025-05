Papa Leone XIV: incontro con la stampa. Baggio (Aiart), “sono indicazioni preziose da utilizzare quotidianamente nel lavoro di tutti i comunicatori”

“Papa Leone XIV parla ai credenti e ai non credenti. Ci invita a diventare operatori di disarmo ‘cercando con amore la verità e dicendo no alla guerra delle parole e delle immagini’. Parole in piena sintonia con il percorso tracciato da Papa Francesco”. Così Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart, l’Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione che dal 1953 si occupa di comunicazione e di educazione ai media e con i media. “Le parole di Papa Leone XIV sono indicazioni preziose da utilizzare quotidianamente nel lavoro di tutti i comunicatori, perché se non illuminiamo le periferie e tutti i conflitti, quei conflitti ci entreranno in casa”. “Un discorso essenziale – precisa Baggio – con un continuo riferimento e richiamo alla responsabilità che forse è quel che manca di più ad ogni livello: a partire dalla scuola che non deve produrre ma formare, fino alla politica affinché non si dimentichi mai anche “la sofferenza di questi giornalisti imprigionati che interpella la coscienza delle nazioni”. L’Aiart accoglie l’invito lanciato ieri da Papa Leone XIV, “riflettendo sul suo ruolo associativo e come sentinella attenta e responsabile dei contenuti mediali”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /