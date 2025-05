Settimana della Mamma: Regina Apostolorum, il 15 maggio l’evento “Career blossom: fare rete per il lavoro”

L’Istituto di studi superiori sulla Donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum organizza la decima edizione della Settimana della Mamma con l’evento “Career blossom: fare rete per il lavoro”, che si terrà il 15 maggio 2025, dalle 9 alle 17 presso la sede dell’Ateneo (via degli Aldobrandeschi, 190, Roma).

L’iniziativa, che gode del prestigioso patrocinio della Regione Lazio, sottolinea l’importanza di sinergie istituzionali per affrontare le sfide legate all’occupazione femminile e al sostegno della maternità. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno condiviso nel promuovere concrete opportunità di crescita professionale per le donne del territorio. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo cruciale dell’occupazione femminile per il progresso sociale ed economico del Paese e si pone l’obiettivo di supportare concretamente il reinserimento professionale delle mamme, in particolare quelle in situazioni di vulnerabilità economica o sociale. In Italia, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane tra le più basse in Europa, con un elevato tasso di abbandono post-maternità. Career blossom mira a creare un ponte tra domanda e offerta, offrendo alle partecipanti l’opportunità di incontrare direttamente referenti di importanti Società di Recruiting e Aziende impegnate nelle assunzioni femminili. L’obiettivo primario dell’Evento è agevolare la ricerca di occupazione, favorendo una cultura di valorizzazione sociale della maternità e di integrazione lavorativa delle donne con figli.

