Festival Biblico: Genova, dal 16 l’edizione dedicata ai salmi

Torna, dal 16 al 18 maggio a Genova, il Festival Biblico. Giunta alla sua XXI edizione l'iniziativa è promossa dalla diocesi di Vicenza e

Società San Paolo per far conoscere le Sacre Scritture attraverso lo stile di un Festival. Il Festival – spiega una nota – è soprattutto una proposta culturale e spirituale per “rileggere la contemporaneità alla luce dei testi sacri”. Sono diverse le diocesi che in Italia hanno aderito alla proposta di realizzare il Festival Biblico: anche Genova lo scorso anno ha ospitato la sua “prima” edizione, dedicata al tema dell’”Agape”. Questa edizione è interamente dedicata a “Salmi. Libro infinito”. Nel Libro dei Salmi – spiegano i promotori – si intrecciano poesia, preghiera e narrazione: l’edizione genovese del Festival unirà anche quest’anno la profondità delle Sacre Scritture con le complessità della contemporaneità”. I Salmi infatti “non costituiscono solo una preghiera a Dio ma racchiudono risposte sull’uomo, sulle sue fragilità, ma anche sulla grandiosità di essere creato a immagine e somiglianza di Dio”. Gli eventi del Festival, attraverso differenti approcci e linguaggi, metteranno in relazione il testo dei Salmi con il mondo contemporaneo, favorendo una riflessione ampia e coinvolgendo tanti ospiti. Il Festival costituisce “la kermesse biblica più importante a livello europeo, e siamo dunque orgogliosi di questa edizione genovese che non si rivolge solo ad un pubblico di nicchia, ma grazie ai relatori che interverranno si rivolge ad un pubblico eterogeneo”, dice Luca Valenziano, Direttore della Libreria San Paolo di Piazza Matteotti: “gli eventi sono tanti e toccano tanti ambiti del mondo contemporaneo. Non mancheranno momenti tipici di un Festival, come per esempio il concerto delle “Arpe del Paganini” nel Museo Diocesano”. Questa seconda edizione del Festival” porterà a Genova ospiti illustri e offrirà alla Città diversi momenti di riflessione su temi non necessariamente legati alla fede cristiana. Penso per esempio alla cura del Creato, alla giustizia riparativa, al dialogo interreligioso. Ci saranno anche momenti culturali, aperti a tutta la cittadinanza e di indiscusso valore”, spiega don Gianfranco Calabrese, Vicario Episcopale. Molto ricco il che inizierà venerdì 16 maggio – ore 17.30 Sala Quadrivium con l’inaugurazione e un convegno sul tema “Tutto hai messo sotto il suo dominio. Scienza e fede a difesa della casa comune” che vedrà come relatori mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e Carpi; Massimiliano Costa, Coordinatore Ufficio Scuola Diocesi di Genova moderati da Francesca Di Palma, Coordinatore Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Genova. Sabato mattina dialogo su “Non abbandonarmi Dio della mia salvezza. Gli sguardi della giustizia riparativa” e nel pomeriggio dialogo su “Il corpo in preghiera. Simposio esegetico dedicato ai Salmi”. In serata, alle 19, dialogo su “Viva la poesia!. Le parole di Papa Francesco su poesia e letteratura”. Sempre nella serata di sabato concerto “Postcard from Heaven. Sogni, arpe e salmi”. Domenica 18 maggio nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano meditazione su “Mille modi per dire: ‘A Dio’. I Salmi nella tradizione protestante e nell’ebraismo”.

