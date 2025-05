Diocesi: Noto, il card. Zuppi presiederà la celebrazione conclusiva del 180° anniversario di erezione canonica

Sarà il card. Matteo Maria Zuppi a presiedere la celebrazione conclusiva del 180° anniversario dell’erezione canonica della diocesi di Noto. Un appuntamento voluto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, per celebrare insieme, in cattedrale, questo evento storico. “Ci rallegriamo per la presenza del cardinale Matteo Zuppi – spiega mons. Salvatore Rumeo – a conclusione del 180° di erezione della nostra diocesi. La nostra Chiesa diventi ‘profezia di misericordia’. Chi incontra il Signore e rimane con Lui impara l’esercizio profondo dell’amore: avverte la necessità del perdono, della riconciliazione e dell’amore ed è chiamato ad essere testimone gioioso della misericordia di Dio”. La celebrazione assume anche un significato speciale per la recente elezione di Leone XIV, i cui primi passi di ministero petrino appaiono decisi e promettenti. A concelebrare saranno presenti anche gli arcivescovi e i vescovi di Sicilia. Un momento “per innalzare al Signore un canto di lode e di ringraziamento per questi 180 anni in cui la Chiesa netina ha accolto e testimoniato in mezzo al popolo di Dio il Vangelo della gioia e della speranza”. Dal 15 maggio 2024, in tutta la diocesi si sono susseguiti momenti di spiritualità e iniziative culturali. Da fine settembre a dicembre, la Peregrinatio Mariae ha toccato tutti i comuni della diocesi di Noto.

