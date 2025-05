Referendum: diocesi di Asti, domenica 18 maggio un incontro di approfondimento per giovani, “Perché andare a votare?”

Il Settore Giovani di Azione Cattolica e il Gruppo Scout Asti1 organizzano in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Universitaria e il Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti una serata di approfondimento domenica 18 maggio alle 20.45 nei locali dell’oratorio San Pietro di Asti (ingresso da c.so Genova, 14) in merito al prossimo Referendum che si terrà l’8 e il 9 giugno. Saranno approfonditi e spiegati i quesiti referendari – fa sapere la diocesi – grazie alla collaborazione tra Giulia Gamba, avvocata del Foro di Asti e Emanuele Cappello, dottore in diritti umani e cooperazione internazionale.

L’invito è rivolto ai giovani, ai neo-elettori, ma anche esteso agli adulti che hanno piacere di approfondire la questione che sarà evidenziata dalla prossima tornata elettorale nel nostro Paese. Per maggiori informazioni scrivere a acgiovani@gmail.com oppure asti@piemonte.agesci.it .