Spiritualità: Ucsi Campania e Ucid Napoli, oggi pomeriggio l’evento “Il profilo di una persona pasquale” e il concerto “Miserere. Cantare la Passione”

“Il profilo di una persona pasquale”. È il titolo dell’iniziativa, organizzata oggi pomeriggio dall’Ucsi Campania e dall’Ucid Napoli- L’appuntamento, che ha per sottotitolo “In attesa della Santa Pasqua, i cristiani ricordano e rivivono gli avvenimenti della passione, morte e risurrezione di Gesù”, si tiene a Napoli alle ore 16,30 nella Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, nella chiesa della Santissima Trinità in Via Portamedina, 41. L’incontro, promosso di concerto con don Tonino Palmese, assistente ecclesiastico dell’Ucsi Campania e dell’Ucid Napoli, è esteso anche alle persone delle altre associazioni che condividono il nostro percorso di spiritualità e di fratellanza.

L’evento è occasione per lo scambio degli auguri di Pasqua e per consegnare le tessere ai soci dell’Ucid Napoli e ai soci dell’Ucsi Campania che non l’hanno ancora ritirata.

Alle ore 19, nella chiesa della SS. Trinità dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, concerto “Miserere. Cantare la Passione”, liturgia popolare della Settimana Santa di Carlo Faiello con la partecipazione di Isa Danieli nel ruolo di Maria.

Per quest’ultimo evento, promosso dall’Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini Convalescenti, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

