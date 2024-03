Associazioni: Acli Caserta, fino al 31 marzo si può partecipare al concorso fotografico “Il mio lavoro”

Le Acli provinciali di Caserta organizzano la IV Edizione del Concorso fotografico “Il mio lavoro”, iniziativa volta a catturare la bellezza e l’importanza del lavoro in tutte le sue forme e sfaccettature attraverso la potenza della fotografia. Fino al 31 marzo, alle ore 12, sarà ancora possibile presentare scatti che descrivono in cosa consiste la propria attività o quella dei propri cari, l’ambiente in cui si svolge, i colleghi con i quali quotidianamente entriamo in contatto e il tempo che dedichiamo ad esso.

Il tema del concorso abbraccia la vastità del mondo del lavoro, spaziando dal lavoro manuale a quello intellettuale, dall’industria all’artigianato, dal lavoro di gruppo a quello individuale. Da questa edizione il concorso fotografico “Il mio lavoro” della sede provinciale di Caserta delle Acli aps è sostenuto anche dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Aversa, in giuria ci sarà il vice-direttore Angelo Cirillo. L’obiettivo primario è di valorizzare ogni forma di lavoro, condividendone la ricchezza e la diversità con il pubblico attraverso la magia della fotografia.

Partecipare al concorso è facile ed è gratuito. Non occorre essere fotografi professionisti o avere attrezzature professionali ovvero particolari competenza nel mondo della fotografia. Basta semplicemente aver voglia di mostrare il proprio lavoro scattando una foto con un qualsiasi smartphone o macchina fotografica. Basta compilare consultare il regolamento del concorso e compilare il modulo al presente link: ttps://ilmiolavoro.aclicaserta.net/partecipa/.

