Settimana Santa e Pasqua: Treviso, le celebrazioni presiedute dal vescovo Tomasi

Foto: Agenzia foto film Treviso)

Tempo di preparazione alla Pasqua e tempo di incontri per il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, in questi giorni, per lo scambio di auguri con i collaboratori e con realtà particolari.

Stamattina, alle 9.30, nella casa circondariale di Santa Bona, il presule presiederà la celebrazione eucaristica con i detenuti, la direzione e il personale.

Stasera, vigilia delle Palme, il vescovo presiederà la veglia diocesana dei giovani, alle 20.30, nel tempio di San Nicolò.

Domani 24 marzo, con la Domenica delle Palme, nella quale si ricordano l’entrata di Gesù a Gerusalemme e la sua passione, morte e risurrezione, inizia la Settimana Santa. In tutte le chiese parrocchiali domenica mattina saranno benedetti i rami di ulivo e, dopo la tradizionale processione verrà proclamato, all’interno della celebrazione eucaristica, il racconto della Passione di Cristo, quest’anno secondo l’evangelista Marco. Mons. Tomasi presiederà la santa messa in cattedrale, alle 10.15, e alle 17 presiederà la celebrazione dei vespri e l’apertura di un tempo di adorazione eucaristica.

Martedì 26 marzo, alle 10, in cattedrale, il presule presiederà la celebrazione eucaristica con le Forze dell’ordine.

Giovedì Santo, 28 marzo, alle 9.30, in cattedrale, il vescovo presiede la solenne concelebrazione della Messa del Crisma, insieme a tutti i sacerdoti, che rinnovano in questo giorno le loro promesse. Durante questa messa vengono benedetti gli oli: il Crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi, ai quali, anche quest’anno, sarà “mescolato” l’olio proveniente da Capaci, coltivato in un terreno vicino al luogo dell’attentato, dall’associazione “Quarto Savona 15” (sigla radio dell’auto di scorta del giudice Falcone): l’olio è stato donato nei giorni scorsi dal questore di Treviso ai vescovi di Treviso e di Vittorio Veneto. Durante la Messa crismale sarà effettuata una raccolta straordinaria da destinare a situazioni di particolare necessità. Quest’anno mons. Tomasi dispone che le offerte siano destinate alla Colletta nazionale “Terra santa ferita: solidarietà e pace” promossa dalla Caritas nazionale all’inizio della Quaresima. Alle 20, poi, il vescovo presiederà la Messa “in Coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi.

L’Azione liturgica della Passione del Signore, il Venerdì santo, 29 marzo, presieduta da mons. Tomasi, si terrà in cattedrale alle 18.30; alle 21 il vescovo presiederà la processione con il crocifisso miracoloso.

Sabato 30 marzo, la solenne veglia pasquale in cattedrale, con il conferimento dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima e Comunione) a undici giovani e adulti, sarà presieduta dal presule alle ore 21.

Nel giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, la celebrazione solenne presieduta dal vescovo, che impartirà la benedizione apostolica, si terrà alle 10.30 in cattedrale; alle 17, poi, mons. Tomasi presiederà i vespri.