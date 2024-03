Diocesi: Aversa, stamattina un seminario sulle arti nel Seicento campano

(Foto: diocesi di Aversa)

Continua ad Aversa il ciclo di seminari storico-artistici ideato e avviato nell’ottobre 2022 dal Museo diocesano in collaborazione con l’Associazione culturale “In Octabo”.

Oggi, sabato 23 marzo, vigilia della Settimana Santa, si terrà il terzo incontro del “Seminario di studi e ricerche sulle arti in età moderna”, dal titolo “Reliquie insigni in Aversa. Il Reliquiario della Sacra Spina a la Santa Casa di Loreto”, offrendo una riflessione sul mistero dell’Incarnazione (Annunciazione nella Casa di Nazareth) e sul mistero della Passione (Cristo coronato di spine).

L’evento, che sarà ospitato nella cattedrale di San Paolo, si pone in ideale continuazione ai primi due incontri sulle arti nel Quattrocento e nel Cinquecento campano, concentrandosi questa volta sulla produzione artistica del Seicento. “L’incontro costituisce la prima parte del seminario sulle arti nel Seicento campano e per l’occasione sarà presentato il restauro da poco concluso della Santa Casa di Loreto”, afferma la curatrice Paola Improda. Per maggio – aggiunge – è in programma la seconda parte del seminario, che sarà incentrata sulla pittura del Seicento nel territorio aversano e nel resto della Campania.

Durante l’evento di sabato prossimo sarà inoltre esposto il Reliquiario della Sacra Spina, opera mirabile in argento custodita nella cappella delle Reliquie nella cattedrale di San Paolo.

Dopo i saluti del vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, del soprintendente di Caserta e Benevento, Gennaro Leva, e del commissario prefettizio di Aversa, Gerardina Basilicata, sono previsti gli interventi di mons. Ernesto Rascato, delegato ai Beni culturali ecclesiastici (Bce) della diocesi di Aversa e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, Carmela Turco (Museo diocesano di Aversa), Paola Improda (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) e del restauratore Giuseppe Di Palma (Ditta Di Palma Restauri). Don Raffaele Vitale, vice direttore dell’Ufficio Bce della diocesi di Aversa, sarà il moderatore dell’incontro.