Rai Uno: A Sua Immagine, nella puntata di oggi la rinascita di un’imprenditrice. Domani focus sulla Domenica delle Palme

Nella puntata di A Sua Immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra Rosanna Dora De Lucia che è stata nominata cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grazie al suo percorso imprenditoriale, umano e filantropico. Agli occhi di chi legge le interviste sui giornali è imprenditrice di un’azienda di successo con oltre 2.500 dipendenti con sedi in tutto il mondo. Ma la sua esistenza è stata attraversata da umiliazioni e dolori che l’hanno spinta a pensare seriamente di togliersi la vita. Sarà aiutata a rinascere grazie ad un incontro con una persona speciale e alla sua volontà e determinazione femminile.

Nuovo appuntamento con Le Ragioni della speranza che torna per raccontare la bellezza del Creato che si offre al nostro sguardo quotidianamente. Fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, è accompagnato da Sara Segantin, scrittrice e attivista ambientale, che aiuta a capire lo stato di salute del pianeta e cosa possiamo fare per prendercene cura. In questa puntata conducono i telespettatori alla scoperta del Parco nazionale del Circeo e, in compagnia di Ester Del Bove, esperta in biodiversità, raccontano la storia del Parco e la sua importanza nella salvaguardia ambientale. Lorenzo Peter Castelletto, fotografo naturalista e divulgatore scientifico, parlerà del suo lavoro e spiegherà il valore della comunicazione nel sensibilizzare sulla cura del Creato. Fra Daniele riflette sulla pagina del Vangelo di questa Domenica delle Palme dall’antico santuario della Madonna della Sorresca, affacciato sulle sponde del Lago di Paola.

Nella puntata di domani, 24 marzo, in onda dalle 9.40, A Sua Immagine intende celebrare la Domenica delle Palme, uno degli eventi più importanti per i cristiani di tutto il mondo che segna l’inizio della Settimana Santa, che culmina con la Pasqua. Questa giornata ricorda l’ingresso trionfale di Gesù Cristo a Gerusalemme, quando, secondo la tradizione, la folla lo accolse agitando rami di palma e ulivo, simboli di vittoria e pace. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, con crescenti interessi per l’etica e gli studi biblici, assieme a padre Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. Paolo Balduzzi, dal porto di Civitavecchia, sarà assieme ad un gruppo di fedeli che con entusiasmo all’alba attenderà l’arrivo della nave dalla quale scenderà il carico di ramoscelli provenienti dalla Sardegna che verrà distribuito in piazza San Pietro e benedetto durante la messa della domenica. Questi ramoscelli benedetti vengono poi portati a casa dai fedeli come simbolo di benedizione e protezione.

