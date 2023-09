Terremoto in Marocco: la solidarietà della Caritas diocesana di Roma

La Caritas diocesana di Roma invita le comunità parrocchiali alla preghiere e alla solidarietà alla popolazione del Marocco, colpita questa notte da una forte scossa di terremoto che ha causato enormi danni e, finora, oltre 700 vittime. Aderendo all’appello di Caritas Italiana – si legge in una nota – è stato istituito un fondo per sostenere gli aiuti e le prime emergenze, così come per supportare il percorso di ricostruzione attraverso la Chiesa del Marocco. Caritas Rabat si è attivata con la sua equipe, sta contattando le parrocchie coinvolte nell’area del sisma e si sta organizzando per l’assistenza alle persone sfollate. La rete delle Caritas delle diocesi italiane, coordinate dalla Caritas Italiana, segue con attenzione gli sviluppi della crisi.