Diocesi: Ferrara, domenica mons. Perego presiede la messa per l’insediamento a San Giorgio della Comunità cattolica Shalom

Domenica 10 settembre, festa della Madonna del Salice, presso il santuario di San Giorgio fuori le Mura a Ferrara, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, presiederà una celebrazione eucaristica per l’insediamento a San Giorgio della Comunità cattolica Shalom. La messa, momento di accoglienza della comunità da parte dell’intera arcidiocesi, è in programma alle 11.15. La Comunità cattolica Shalom, viene ricordato in una nota, è stata fondata il 9 luglio del 1982, dopo che il suo fondatore, Moysés Louro de Azevedo Filho, offrì la propria vita e gioventù per dedicarsi a portare Gesù Cristo e la Sua Chiesa a coloro che erano distanti, ma specialmente ai giovani. È un’Associazione privata internazionale di fedeli, con personalità giuridica, riconosciuta dalla Santa Sede con il decreto del giorno 22 febbraio del 2007. Nella stessa data, nel 2012, i suoi statuti hanno avuto la loro approvazione definitiva. Presente in decine di Paesi del mondo, la Comunità cattolica Shalom è costituita da uomini e donne che, nella diversità di forme di vita presenti nella Chiesa, si impegnano in una esistenza comunitaria e missionaria con lo scopo di portare il Vangelo di Gesù Cristo a tutti gli uomini e donne, specialmente quelli lontani da Cristo e dalla Chiesa. La comunità di San Giorgio è attualmente composta da cinque persone.